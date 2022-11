Domenica 6 la maratona di New York: dopo tre anni ritornano i bergamaschi

Non capita dal 2019, prima cioè che la pandemia da Covid 19 cambiasse il mondo sotto tutti i punti di vista . Della comitiva orobica, si sa che la fascia di capitano, sarà idealmente indossata da Claudio Ongaro , manager musicale per cui la «Grande Mela» rappresenta un classico tipo «Nel blu dipinto di blu» di Domenico Modugno: per lui sarà la quindicesima presenza di sempre.

Non ci sarà nessun big orobico

Altrettanto sicuramente, sul Ponte di Verrazzano (start domenica 6 novembre alle 14,35 per le top runner al femminile con diretta tv su Raisport) non ci saranno big di primissima fascia targati Bg: il miglior risultato al maschile di sempre rimarrà il 13° posto di Migidio Bourifa (correva l’anno 2009), mentre al femminile resisterà la sesta piazza che rivelò al mondo Sara Dossena (da qualche mese, una ex) nell’edizione 2017 .

La storia di Migliavacca

Ma New York, oltre che posizione e cronometro, è molto altro, come dimostra l’attesa di chi nei giorni scorsi ha fatto armi e bagagli per partire in direzione degli Stati Uniti. Tra loro Alberto Migliavacca, 42enne di Torre de’ Roveri, che il prossimo week end lo attende da più di mille giorni: «Per iscriversi a questa gara ci sono tre modi, partecipare alla lotteria, acquistare un pacchetto con qualche agenzia, oppure fare richiesta diretta all’organizzazione dopo aver dato prova di efficienza cronometrica - spiega il portacolori del Team Elle Erre (personal best sui 42 km sotto le tre ore) -. Io ho optato per l’ultima e non vedo l’ora di mettermi il pettorale».