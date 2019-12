Domenica a Bergamo c’è il Milan

Papu in campo, Zapata deve recuperare «Il Milan è attardato, ma resta una grande del nostro campionato e una squadra di assoluto valore. Vale l’Europa». Alla vigilia del Christmas match al Gewiss Stadium, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini elogia l’avversario.

«Ha giocatori di livello tecnico elevatissimo e noi abbiamo perso terreno perdendo a Bologna. La classifica verso il giro di boa comincia a delinearsi, però squadre attardate come Napoli, Torino e Milan possono recuperare».

Di là, molti ex protagonisti dell’epopea della prima Atalanta del Gasp, edizione 2016-2017: «Conti, Kessie e Caldara nel primo anno ci hanno dato tantissimo, Mattia anche in quello dopo: spero che esca dal tunnel dopo un anno e mezzo fermo - chiude Gasperini -. Appartengono alla nascita del nostro ciclo: sono contento che Conti si sia ripreso dagli infortuni, Franck va sempre fortissimo. Prima ci saluteremo, ma in campo ognuno per la sua strada».

«Il 2019 è stato straordinario per risultati, entusiasmo creato e per i complimenti ricevuti. Non si deve pensare che sia casuale, viste le ultime annate, perché siamo cresciuti molto, acquisendo via via una grande esperienza - continua il mister -. Con tutta l’umiltà che la contraddistingue, l’Atalanta deve pensare di poter continuare a giocare a certi livelli e per certi obiettivi», ha detto l’allenatore e ha aggiunto: «Il Milan è una squadra di assoluto valore, che in trasferta ha fatto spesso bene. Sarà una partita combattuta».

Un commento anche sull’Europa: «La Champions ci ha creato entusiasmo, forse un poco ci ha distratto ma ora dobbiamo concentrarci e mettere grande attenzione al campionato. A Bologna non dovevamo perdere, dobbiamo recuperare quanto perso al Dall’Ara». E poi: «Gomez è il nostro highlander: ha già recuperato dalla forte contusione che non gli ha permesso di essere in campo a Bologna. Ilicic è disponibile mentre Zapata deve lavorare per ritrovare la condizione», ha poi spiegato Gasperini.

«Ha iniziato ieri a fare lavoro differenziato per conto suo, è fermo ormai quasi da tre mesi. Deve solo cominciare a muoversi ed allenarsi, poi vedremo - sottolinea Gasperini -. Approfitterà di questi dieci giorni dalla fine dell’anno per ritrovare la condizione. Aveva ricominciato ad allenarsi e poi ha interrotto un paio di volte: per noi è importante, al 2020 chiediamo di non avere problemi del genere a livello fisico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA