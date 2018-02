Doni testimonial per la Croce Bianca

L’ex capitano posa per il calendario Nuova veste per Cristiano Doni: l’ex capitano dell’Atalanta si è reso disponibile per essere il testimonial della Croce Bianca di Bergamo. Eccolo in uno scatto che compare sul calendario 2018.

L’ex capitano dell’Atalanta Cristiano Doni testimonial per la Croce Bianca. Novità della Rete le foto che lo ritraggono nel calendario 2018 dell’associazione: il giocatore, finito negli anni scorsi nella bufera del calcioscommesse, ha prestato gratuitamente la propria immagine come testimonial per il calendario 2018 della Croce Bianca Città di Bergamo. Cristiano Doni, negli scatti, indossa la maglia giallorossa della squadra di calcetto dell’associazione di soccorso e finge di farsi medicare.

