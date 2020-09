È fatta per il passaggio di Romero

dalla Juventus all’Atalanta Intesa tra i due club per il prestito biennale con opzione di riscatto.

Via libera al passaggio di Cristian Romero dalla Juventus all’Atalanta. Le due società hanno trovato l’accordo. Il difensore argentino, classe 1998, arriverà a Bergamo in prestito biennale con opzione di riscatto, un diritto che potrà diventare obbligo in base al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Il valore dell’operazione è tra 23 e 25 milioni di euro.

