È ufficiale, l’avventura continua

Bergamo Basket in cerca del coach Nessuna marcia indietro sulla continuità della Bergamo Basket in A2. A distanza di 24 ore dalla nostra anticipazione, è arrivata la conferma del presidente Massimo Lentsch che ha ufficializzato il prosieguo dell’attività nella stagione 2018-2019.

«Si è trattato di una scelta difficile ma, evidentemente, l’amore e la passionaccia che mi lega a questa squadra hanno preso il sopravvento. Purtroppo la città, che peraltro adoro, non ha risposto a certe aspettative, ma non al punto di farmi desistere. Adesso è tempo di pensare in positivo e accelerare i tempi per confezionare una rosa che ci permetta di onorare sino in fondo il prossimo campionato». Sulle scelte del general manager e del coach ha detto «In giornata accelereremo i contatti con chi sostitirà Ferencz Bartocci. Come dite voi a me è piaciuto il contatto che ho avuto con Valeriano D’Orta: vedremo se la trattativa andrà a buon fine. Quanto al tecnico abbiamo l’opportunità di scegliere tra coloro che già si son fatti avanti, nella maggior parte nomi di grido».

Il patron che cinque stagioni sportive or sono consenti il prosieguo della società ha pure parlato del progetto ambizioso di raggiungere in un triennio la massima divisione nazionale «Tanto più che sarà pronto il nuovo palasport: sarebbe un peccato perdere l’autobus in tal senso. Ma per centrare l’obiettivo occorrerà dotare il nostro club di persone in grado di reggere il salto di qualità». Infine un plauso ai tifosi: «Con i supporter abbiamo costruito un feeling ormai indissolubile. Li ringrazio per il sostegno che ci hanno dato nel passato campionato specie quando i risultati stentavano a venire». E ora tutti al lavoro: ce n’è parecchio all’orizzonte.

