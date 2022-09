Ecco la Fiorentina, Atalanta versione capolista in cerca di una vittoria

Da qui al 13 novembre gli atalantini ospiteranno in rapida successione, sempre a Bergamo, le big Lazio, Napoli e Inter. Subito dopo la gara con i toscani si giocherà, invece, in trasferta, con Udinese, autentica rivelazione della stagione e seconda in classifica.

Una vittoria permetterebbe ai nerazurri in primis di mantenere la vetta della classifica e poi di raggiungere il quinto sigillo stagionale. Ad aiutare capian Toloi e compagni ancora uno stadio affollato di tifosi con il morale alle stelle per il blitz di Roma arrivato prima della sosta per le gare della Nazionale. La Fiorentina reduce dal successo al «Franchi» contro il Verona per 2 -0, ma sin qui ha raccolto molto meno delle aspettative, la formazione di Italiano occupa la decima posizione a 8 punti dai nerazzurri. Sette i gol realizzati e sei quelli subiti. In casa bergamasca, invece, cifre che parlano da sole: 11 reti segnate, 3 incassate.