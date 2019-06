Le maglie originali autografate in palio per gli abbonati di Corner

Ecco le maglie per la «Champions Night»

E tanti premi per il quizzone sulla Dea Domani sera, mercoledì 5 giugno, all’«Edoné» di Redona la «Champions Night» di Corner e dei lettori de «L’Eco di Bergamo». Le maglie originali di Iličić, Gomez e Zapata, autografate, saranno estratte tra gli abbonati di Corner presenti: se non lo siete ancora, fate ancora in tempo a sottoscrivere l’abbinamento.

I preparativi sono febbrili, e l’appuntamento è fissato: alle 20 di domani sera, mercoledì 5 giugno, all’«Edoné» di Redona andrà in scena la «Champions Night» di Corner e dei lettori de «L’Eco di Bergamo». Una serata piacevole per parlare e condividere la gioia della qualificazione Champions.

Come sarà la serata? Anzitutto, le vedete in questa foto. Sono le maglie originali di Iličić, Gomez e Zapata, autografate, che saranno estratte tra gli abbonati di Corner presenti. Dunque, per averle, se siete abbonati dovete essere presenti (scaricando il coupon ricevuto in e-mail), se non lo siete dovete abbonarvi a Corner approfittando delle due offerte attive: 3,5 euro al mese con rinnovo automatico (https://scopricorner.ecodibergamo.it) oppure 45 euro per 15 mesi anziché 12 (camminatanerazzurra.ecodibergamo.it).

Ma per tutti quanti ci saranno premi: in particolare per chi avrà studiato bene la storia dell’Atalanta, perché durante la cena (menu con hamburger gourmet di «Edoné», oppure menu vegetariano) Matteo de Sanctis e Roberto Belingheri condurranno un quizzone sulla storia dell’Atalanta. I partecipanti saranno chiamati a sorte a rispondere a domande prima sull’ultima stagione, poi sul biennio precedente di Gasperini, poi sull’«era Percassi» e infine sulla lunga storia dell’Atalanta. Le sfide saranno a eliminazione diretta: un ripasso è consigliato.

Alla serata parteciperanno, come ospiti, Marino Magrin, Luigino Pasciullo e il direttore operativo dell’Atalanta, Roberto Spagnolo. L’invito è ovviamente aperto a tutti: per gli abbonati di Corner l’hamburger è offerto, mentre per tutti gli altri la partecipazione costa solo 15 euro: il coupon è acquistabile su kauppa.it. Per informazioni e prenotazioni si può anche scrivere a corner@ecodibergamo.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA