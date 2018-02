Ecco le regine della domenica «dilettanti»

I top e flop del calcio provinciale Dopo più di mezza stagione la via è ormai tracciata e qualcuno inizia già a vedere il traguardo in fondo al tunnel. Sarà ancora lunga e tutto è possibile, ma vediamo chi sono le favorite a chiudere i conti in netto anticipi.

In primis il Telgate con + 10 sulla Vertovese in Promozione, il Bergamo Longuelo in Prima categoria in vantaggio di 15 punti sulla Falco e l’Albano in Seconda con + 13 sull’Immacolata Alzano: diversamente dalle ultime stagioni, in Terza categoria regna l’equilibrio in tutti i gironi.

Ecco in sintesi i top e i flop dell’ultima giornata di calcio provinciale.

SERIE D: Vincono tutte davanti nell’ottima giornata di Pontisola e Virtus Bergamo 1909, una costante in questa annata, entrambe in un derby: niente da fare per Grumellese (3-0) e Calcio Romanese (2-1) con i Blues sempre 3° a 5 punti dalla capolista Rezzato. Proprio con i bresciani si è dovuto arrendere un buon Caravaggio, che perde ma non demerita, battuto solo da un go di Caridi. Buon pareggio dello Scanzorosciate in casa del Ciliverghe (1-1): nulla da fare per il Ciserano, battuto dal Darfo Boario (3-0).

ECCELLENZA:

+ PLAYOFF A DUE PUNTI: Successo convincente del Brusaporto contro il CazzagoBornato (4-1) e zona playoff ad un passo per la formazione di Mignani.

- VITTORIA MANCATA: Giustificata sì da qualche assenza, ma il pareggio casalingo contro l’AlbinoGandino (0-0) è una grande occasione mancata per la Trevigliese, terzultima in campionato.

PROMOZIONE:

+ SPERANZE IN AUMENTO: Gran colpo del San Paolo d’Argon, che grazie ad un gol del neo entrato Cattaneo piega 3-2 la Ghisalbese in casa sua e continua a sperare.

- SORPASSO IN ALTO: Brutta domenica per il Lemine, piegato 2-1 dal Ponteranica e sorpassato in classifica nell’ultima posizione valida per i playoff dall’Or. Villongo.

PRIMA CATEGORIA:

+ PUNTI TRANQUILLITA’: Sospiro di sollievo in casa Pagazzanese dopo un girone d’andata con qualche patema: 2-0 al Virtus Lovere e primavera più tranquilla alle porte.

- LOTTA SALVEZZA, FINO ALLA FINE: Nel girone E questa volta piange il Calusco, che perde ad Almenno e finisce all’ultimo posto da solo: situazione equilibrata con 6 squadre in 5 punti.

SECONDA CATEGORIA:

+ RINASCITA AUROR A: Dopo un girone d’andata complicato, la scelta di confermare mister Comi ha portato i suoi frutti: ora i seriatesi sono a metà classifica a 6 punti dai playoff.

GUARDARSI LE SPALLE: Il Locate pareggia con il Medolago e i risultati delle altre lo buttano nella lotta salvezza, con soli 3 punti nelle prime 5 del 2018.

