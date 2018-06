Ecco Reca a Bergamo - La foto

«Lotterò per un posto da titolare» L’Atalanta ha acquisito a titolo definitivo dalla società polacca del Wisla Plock il difensore Arkadiusz Reca. Eccolo a Zingonia per la presentazione ufficiale.

Reca è nato a Chojnice il 17 giugno 1995. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Chojniczanka Chojnice, dopo aver fatto esperienza nel Koral Debnica e nel Flota Swinoujscie, dal 2015 al 2018 ha vestito la maglia del Wisla Plock con cui ha subito conquistato la promozione nella massima serie polacca dando un importante contributo anche in zona realizzativa con 12 reti segnate.

Le ultime due stagioni con oltre sessanta partite nella massima serie polacca hanno confermato la crescita del ragazzo, capace di occupare tutta la fascia sinistra senza rinunciare a qualche gol (7 negli ultimi due anni). Si guadagna anche le chiamate nell’U21 polacca con cui nel 2016 colleziona tre presenze.

«Sono molto felice: arrivare in Italia per me è importante. Sono contento di aver firmato per un club prestigioso. Ho saputo che questa squadra mi seguiva da diverso tempo: sapevo che qui sono molto bravi a far crescere i giocatori e così ho deciso di venire a Bergamo subito» ha detto il neo difensore. «Ho letto tante cose dell’allenatore e ho visto diversi video dei miei nuovi compagni di squadra. Lotterò per ottenere un posto da titolare. Al Wisla Plock giocavo con Igor Lasicki, ex giocatore del Napoli: mi ha detto che questa è una grande piazza con tifosi straordinari. Non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura», ha aggiunto Reca.

