Coronavirus, morto il pugile Angelo Rottoli Una leggenda per lo sport bergamasco

Una leggenda per lo sport bergamasco Una leggenda per Bergamo: morto il pugile bergamasco Angelo Rottoli.

Un’altra vittima del coronavirus: è morto il pugile bergamasco Angelo Rottoli. La notizia è giunta in redazione domenica 29 marzo: aveva 61 anni ed era originario di Presezzo. Era stato ricoverato al Policlinico di Ponte San Pietro, dopo che paio di settimane fa aveva perso la madre e il fratello.

Rottoli iniziò da dilettante nel 1977 e passò professionista nel dicembre 1981 come peso massimo e nel giro di due anni divenne campione italiano. In carriera aveva vinto 29 incontri su 34, (di cui 15 per KO), ne aveva persi tre pareggiati due guadagnandosi così il titolo di «Ali».

Nei massimi-leggeri arrivò a competere per il campionato mondiale Wbc perdendo per ferita contro il portoricano Carlos De Leon nel 1985 in un match disputato al Palazzetto dello sport di Bergamo. Nel 1987 diventa Campione Intercontinentale Wbc nei pesi massimi-leggeri e poi Campione Europeo nei pesi massimi-leggeri; nel 1987 perde il titolo europeo. Rottoli fece ancora un match nell’aprile 1990, la cui sconfitta lo portò a chiudere la carriera.

