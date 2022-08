Ederson al lavoro con la squadra. Settore ospiti del «Bentegodi» tutto esaurito

Atalanta. Buone notizie da Zingonia: il brasiliano Ederson giovedì ha lavorato con i compagni e a questo punto potrebbe essere convocato per la trasferta di domenica a Verona per la terza giornata di campionato.

Ederson è tornato in gruppo e domenica potrebbe essere convocato per la trasferta sul campo del Verona. Giovedì 25 agosto il brasiliano si è infatti allenato a pieno ritmo con i compagn i mettendo così alle spalle il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le prime due giornate di campionato. A questo punto si avvicina la prima convocazione per Ederson.

Per il resto, a parte Djimsiti e Palomino, tutto il gruppo è regolarmente a disposizione di Gian Piero Gasperini: a livello tattico il nodo è in difesa, visto che gli unici tre centrali di ruolo disponibili sono Toloi, Demiral e Okoli; non è da escludere il passaggio al 4-2-3-1. Anche venerdì l’Atalanta si allenerà al mattino, come sempre a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.

Il Verona recupera Ceccherini ma non l’ex Piccoli

Sul fronte opposto, il Verona giovedì si è allenato a Peschiera. Mister Cioffi avrà a disposizione Ceccherini: il difensore gialloblu ha recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato in Coppa Italia contro il Bari. Sulla via del recupero anche Dawidowicz, fuori a Bologna per una contusione al quadricipite. Resta infine da verificare il recupero di Faraoni dopo l’uscita anzitempo dal Dall’Ara per un problema alla caviglia. L’ex Roberto Piccoli non sarà tra i convocati per un problema muscolare alla coscia destra.

Settore ospiti esaurito: venduti 1.781 biglietti