Ederson e Sportiello ai box, affaticamento. Ultimo test con il Gambarogno Contone

Contrattempo Ederson nel ritiro atalantino a Clusone. Venerdì 15 luglio 2022 il brasiliano non ha partecipato alla seduta pomeridiana d’allenamento, che ha proposto una partitella 11 contro 11 su metà campo e lavoro atletico nel finale, per un affaticamento muscolare. Ai box è rimasto anche Sportiello. Le condizioni di entrambi non preoccupano lo staff medico nerazzurro ma soltanto nella mattinata di sabato 16 luglio Gasperini deciderà se impiegare i due nell’amichevole del pomeriggio (alle 17) contro gli svizzeri del Gambarogno Contone (Serie C elvetica) al «Città di Clusone».