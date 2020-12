Esce l’album dell’Atalanta

Venerdì gratis con «L’Eco» Una raccolta speciale: c’è anche una sezione interattiva. In omaggio pure il primo pacchetto di figurine. Troverete tutto in edicola.

Abbiamo preparato una bella sorpresa per i nostri lettori che amano l’Atalanta e, perché no, per coloro che volessero conoscerla meglio. Non è un mistero che le imprese dell’era Gasperini, iniziata con la stagione 2016/17 e proseguita in un crescendo rossiniano, abbiano avvicinato tanti nuovi simpatizzanti, se non sostenitori, alla squadra nerazzurra. Un traguardo meritato, come quelli sul campo, per la serietà, la programmazione, la costanza e la qualità dello spettacolo che hanno contraddistinto il club in questi anni.

Ok, ma qual è questa sorpresa? È l’album di figurine ufficiale 2020/21 dell’Atalanta. E non è un album qualsiasi, per i motivi che vi spieghiamo. Intanto segnatevi la data di venerdì 11 dicembre: fra tre giorni potrete ritirarlo gratis in edicola – su tutto il territorio sia in città che in provincia – insieme a L’Eco di Bergamo (in sostanza pagherete solo il prezzo del giornale). Vi verrà consegnato insieme a una bustina di figurine in omaggio (e ogni bustina contiene cinque figurine).

Chi venerdì se lo perderà, ma vorrà in qualche modo procurarselo, potrà tornare in edicola nei giorni successivi e potrà avere una confezione promozionale che oltre all’album conterrà ben cinque bustine di figurine: il tutto al prezzo di tre euro. Poi, nel prosieguo della raccolta di figurine, ciascuna bustina costerà 80 centesimi.

Dicevamo che l’album dell’Atalanta – curato da Erredi Grafiche Editoriali di Genova – non è semplicemente una raccolta di figurine di squadre e giocatori da incollare. Intrigante è la concezione di questo album, al passo con i tempi che chiedono sempre più dettagli e la partecipazione attiva del pubblico. Ecco dunque come sono distribuite le oltre 250 figurine che compongono la raccolta. Ogni giocatore della rosa nerazzurra è rappresentato con sei figurine: il suo volto, lui in azione, i suoi dati anagrafici, tabellini statistici, la sua maglia con nome e numero e la figurina speciale, che è un’immagine del giocatore laminata e ritoccata con effetti speciali. Non ci si fa mancare niente in questo album. Presenti anche il tecnico Gian Piero Gasperini e il presidente Antonio Percassi.

Una sezione a parte rivive i momenti più esaltanti della Champions League 2019/20, scanditi anche dalle immagini della coreografica curva atalantina.

La chicca è il gioco interattivo, quello per comporre il Dream Team: si tratta di una selezione di 22 giocatori di spicco che nella storia hanno vestito la maglia dell’Atalanta e sarà il collezionista, chi acquisterà le figurine, a decidere chi schierare titolare all’interno del campo virtuale disegnato nell’album e chi in panchina. In pratica ciascuno si farà la propria squadra ideale, e trasversale nel tempo.

La raccolta ha poi una sezione in divenire, quella degli highlights 2020/21: figurine che saranno ricavate dalle fotografie che verranno scattate prossimamente sia in campionato sia in Champions League e accompagneranno il trionfo di Anfield, già in stampa. Forza, scendete in campo anche voi.

