Euro2020, L’Italia parte col piede giusto: vittoria per 3-0 contro la Turchia - Le foto Grande emozione con il pubblico allo stadio. Prima l’autogol di Demiral su un cross di Berardi, poi la rete di Immobile e infine il sigillo di Insigne. Finisce 3-0 per la nostra Nazionale.

L’Italia parte col piede giusto a Euro2020. Nel match inaugurale dell’Olimpico, gli azzurri risolvono la pratica Turchia nella ripresa vincendo 3-0 e incamerando i primi tre punti nel girone A.

Mancini ripropone l’undici sceso in campo nell’ultima amichevole contro la Repubblica Ceca, Gunes risponde con un 4-1-4-1 attento, guardingo e mai pericoloso dalle parti di Donnarumma. È la nazionale azzurra a prendere le redini del match e dopo un sospetto rigore (ma la regola sul mani in area è appena cambiata), al 53’ arriva l’autogol di Demiral su cross di Berardi a premiare l’assedio azzurro. L’uno-due di Immobile e Insigne in 17’ chiude i giochi mentre gli spalti fanno festa: in 16 mila sono tornati allo stadio e già l’entusiasmo del pubblico è stata una vittoria per l’Europa intera dopo lo stop per la pandemia.

Lorenzo Insigne

Insigne e Ciro Immobile

Le formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma 6, Florenzi 5.5 (1’ st Di Lorenzo 6.5), Bonucci 6, Chiellini 6, Spinazzola 7, Barella 6.5, Jorginho 6.5, Locatelli 6.5 (29’ st Cristante sv), Berardi 7.5 (40’ st Bernardeschi sv), Immobile 7 (36’ st Belotti sv), Insigne 7 (36’ st Chiesa sv). (1 Sirigu, 26 Meret, 12 Pessina, 13 Emerson, 15 Acerbi, 22 Raspadori, 23 Bastoni). All. Mancini 6.5



Turchia (4-1-4-1): Cakir 5, Celik 5, Soyuncu 5, Demiral 4.5, Meras 5, Yokuslu 4.5 (20’ st Can Kahveci s.v.), Ozan Tufan 5.5 (19’ st Ayhan 5), Karaman 5 (31’ st Dervişoğlu s.v.), Calhanoglu 5.5, Yazici 5 (1’ st Under 5), Yilmaz 4.5. (1 Günok, 12 BayÕndÕr, 8 Toköz, 14 AntalyalÕ, 15 Kabak, 16 Ünal, 19 Kökçü, 25 Müldür). All. Gunes 5.

Il bergamasco Belotti in campo contro la Turchia

Arbitro: Danny Makkelie (Ola) 6

Reti: nel st 8’ autogol Demiral, 21’ Immobile, 34’ Insigne

Angoli: 8-1 per l’Italia

Recupero: 1’ e 3’

Ammoniti: Soyuncu, Dervişoğlu per gioco scorrretto

