Europa league, Atalanta dentro o fuori

A Sarajevo obbligatorio vincere - Diretta Segui la diretta di Sarajevo-Atalanta, la sfida di ritorno dei preliminari di Europa league. Dopo il 2-2 dell’andata i nerazzurri devono vincere oppure pareggiare con più di 2 gol segnati per continuare il cammino nella competizione europea.

Nemmeno il tempo di iniziare l’annata e per l’Atalanta ecco una sfida che vale una stagione. A Sarajevo i nerazzurri devono vincere per passare il turno preliminare e soprattutto per non rendere vana la fatica dell’ultimo campionato con la rincorsa all’Europa league coronata nelle ultime giornale. L’Atalanta deve fare attenzione a non ripetere le disattenzioni dell’andata quando i bosniaci sono riusciti a sorprendere la difesa e acciuffare l’insperato pareggio esterno che in un turno secco vale come una vittoria. Gasperini si affida ancora alla coppia d’attacco formata dal Papu Gomez e dal giovane Musa Barrow. In difesa invece spazio a Toloi, Palomino e Masiello. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

FORMAZIONI UFFICIALI



SARAJEVO (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Adukor, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic.

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pessina, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Barrow.

