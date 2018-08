Europa League, la trasferta si avvicina

Biglietti e voli: ecco come acquistarli Il 30 agosto l’Atalanta sarà a Copenaghen al «Parken Stadium»: ecco le ultime novità per i tifosi in trasferta.

L’Atalanta ha comunicato le modalità della vendita libera per i ticket del settore ospiti del «Parken Stadium» per la partita di Europa League Copenaghen-Atalanta del 30 agosto: chi viaggerà autonomamente, dovrà inviare entro le ore 12 di mercoledì 22 agosto una richiesta alla mail slo@atalanta.it con nome e cognome, data e luogo di nascita, modalità di arrivo e ripartenza da Copenaghen, numero di telefono; il costo è di 25 euro, i tagliandi verranno consegnati allo stadio di Bergamo il 28 agosto (alla biglietteria di viale Giulio Cesare, ore 17-19).

Come si può arrivare a Copenaghen? Oggi la Ovet scioglierà la riserva sul charter per i tifosi. Tra le opzioni si può considerare da Orio, i voli con Ryanair: l’andata di giovedì mattina costa circa 100 euro, ma i voli di ritorno sono sold-out sia venerdì che sabato e dunque si dovrebbe ripartire domenica a 100-150 euro; l’alternativa è rientrare decollando da Billund (città a 250 km da Copenaghen) sabato mattina a 140 euro. Da Malpensa, si può partire con Easyjet giovedì a 50 euro e tornare venerdì sera (quasi 300 euro) o sabato (dai 175 ai 220 euro); con Scandinavian Airlines (SAS) si parte il giovedì mattina (quasi sold-out, attorno a 80 euro) e si rientra il venerdì pagando però quasi 400 euro. A ieri mattina, erano invece stati venduti 3.388 biglietti per la gara d’andata di giovedì 23 a Reggio Emilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA