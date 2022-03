Europa League: l’Atalanta col Bayer potrebbe ritrovare Muriel titolare

Probabile prima da titolare per Muriel dopo l’infortunio. Lucho non gioca dal 1’ da Atalanta-Olympiacos del 17 febbraio: nella partita di andata degli ottavi di Europa League (giovedì 10 marzo alle 21 allo stadio di Bergamo) potrebbe tornare dall’inizio, dopo essere subentrato nella ripresa a Roma in campionato. Sono comunque molti i dubbi di formazione dell’Atalanta che affronta il Bayer Leverkusen : davanti, con Muriel, potrebbe giocare Malinovskyi, eventualmente con Koopmeiners qualche metro più indietro. Sperano anche Boga, Pasalic e Pessina.

Difesa a tre Toloi-Demiral-Palomino

Probabile il ritorno alla difesa a tre: davanti a Musso, si rivedrà Toloi, con Demiral e Palomino. In mezzo al campo, spazio a de Roon e Freuler, sugli esterni in tre per due maglie, con Maehle che potrebbe riprendersi il posto a sinistra e con Hateboer a destra: in ballo anche Zappacosta, che potrebbe però restare fuori, anche perché reduce dalla pallonata all’occhio sinistro. Gli indisponibili sono due, Zapata e Ilicic (peraltro escluso dalla lista Uefa): ventidue i convocati di Gasperini. Mercoledì l’Atalanta non è rimasta in ritiro: ritrovo giovedì mattina a Zingonia, con allenamento.