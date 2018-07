Europa, verso Atalanta-Sarajevo

Mercoledì la squadra a Reggio Emilia L’Atalanta si prepara alla prima sfida ufficiale della stagione, contro il Sarajevo, andata del turno preliminare di Europa League.

I nerazzurri martedì mattina hanno sostenuto una seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Palestra, tattica e tanta corsa: in campo anche Palomino, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte. Mercoledì la squadra si trasferirà a Reggio Emilia per il primo impegno di Europa League. Alle 19.30 di lunedì 23 luglio sono circa 5.700 i biglietti venduti per assistere alla partita in programma al Mapei stadium di Reggio Emilia. Per quanto riguarda il calciomercato, nella serata di martedì è atteso l’arrivo di Mario Pasalic. Il centrocampista croato, che ha svolto la prima fase della preparazione al Chelsea agli ordini di Maurizio Sarri, atterrerà in Italia per sottoporsi alle visite mediche. Dopo Zapata, un altro colpaccio per l’Atalanta che è riuscita a battere la concorrenza della Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA