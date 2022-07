Europei Juniores, Pizzini e Casalini brillano già d’oro: vittoria nel Team Event

Primo tuffo nell’oro per Elisa Pizzini e Francesco Casalini agli Europei Juniores di Otopeni, in Romania. Lunedì 18 luglio i due talenti della Bergamo Tuffi hanno trascinato l’Italia alla vittoria nel Team Event che vede impegnati quattro atleti per nazione e che ha aperto la rassegna continentale. Con Pizzini e Casalini festeggiano il titolo Valerio Mosca e Matteo Santoro: il quartetto si è imposto sulla Gran Bretagna e sulla Germania.