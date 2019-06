Europei Under 21: Italia-Belgio 3-1 Ma la qualificazione è in bilico

Europei Under 21: Italia-Belgio 3-1

Italia Under 21 vittoriosa questa sera, sabato 22 giugno, a reggio Emilia contro il belgio, sconfitto per 3-1. In gol Nicolò Barella (44’), Patrick Cutrone (53’) e Federico Chiesa (89’). Per il Belgio rete di Yari Verschaeren al 79’. Con questo risultato gli azzurrini non sono però ancora qualificati per la fase successiva: sono infatti scivolati al secondo posto dopo la vittoria della Spagna, che ha sconfitto 5-0 la Polonia ed è andata in semifinale, prima del girone A, grazie alla migliore differenza reti rispetto all’Italia. L’Under 21i per passare da seconda del girone deve aspettare i risultati delle partite degli altri gironi tra domenica e lunedì. L’accesso alla semifinale vale per gli spagnoli anche il pass alle Olimpiadi 2020.

A sorpresa Moise Kean è partito dalla panchina. Nella formazione dell’Italia Under 21 schierata da Gigi Di Biagio per la sfida decisiva, al posto dello juventino ha fatto il suo esordio nell’Europeo Manuel Locatelli. Il torinese di origine ivoriana è rimasto fuori con Nicolò Zaniolo (squalificato). Puniti per motivi disciplinari: oltre ad atteggiamenti degli ultimi giorni che non sono piaciuti al mister, i due oggi si sono presentati in ritardo alla riunione tecnica. E così Di Biagio li ha puniti. Zaniolo, già squalificato, è finito in tribuna. Kean è stato retrocesso in panchina.

