Fantastica prova di Nicole Della Monica

Nona, ma può sognare ancora il podio Grandissima prova della pattinatrice bergamasca Nicole Della Monica e del suo compagno Matteo Guarise nella prova a coppie del pattinaggio figura.

L’obiettivo della vigilia è stato ampiamente centrato: nono posto provvisorio in attesa del libero di giovedì. Al primo posto ci sono i cinesi Sui Wenjing-Han Cong con 82.39, seconda migliore prestazione di sempre al mondo. Alle loro spalle Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov (81.68). Dopo di loro, tutti in punti molto ravvicinati, con le due coppie italiane che potrebbero inserirsi nella lotta per il podio. Entrambe hanno svolto una prova ben oltre le proprie possibilità Valentina Marchei-Ondrej Hotarek sono settimi (74.50), Nicola Della Monica-Matteo Guarise noni (74.00). Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno pattinato sulle note del Magnificat interpretato da Mina. Nessun errore o sbavatura, nemmeno nei lanci.

