«Faremo un gran campionato». Gasp: «Squadra in crescita, un pizzico di sfortuna»

Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli. «Mariani? Penso che nel finale abbia perso un po’ la barra della partita, non ci sono stati però episodi eclatanti. Solo nel recupero è successo qualcosa, ma è l’unica cosa che si può dire».

Gasperini ha ridire sulla direzione di gara degli ultimi minuti: «Sarebbe esagerato affermare che abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma nel finale di una sfida di grande agonismo, correttezza e intensità è saltato tutto per aria: di 4 minuti di recupero, tra due sostituzioni e un angolo non dato, se n’è giocato forse uno soltanto».

L’allenatore dei bergamaschi vede il bicchiere mezzo pieno: «Resto favorevolmente impressionato da intensità, tecnica e velocità - aggiunge -. Non parlo di stagione di vertice, è dall’estate che ripeto di non poter indicare alcun traguardo. I fatti invece mi dicono che siamo sulla strada giusta: la prestazione di squadra e di tanti giocatori contro questo tipo di squadre vuol dire che si può ripetere».

Infine, sui singoli: «Ederson, ha fatto una delle sue migliori partite. Ha gamba, corsa, tecnica e applicazione per essere ruotato in campo con Koopmeiners, che prima di stasera non aveva mai saltato un minuto, e Pasalic. Peccato per i gol non fatti, perché per avere 19 anni Hojlund fa cose straordinarie. E peccato sul gol dell’1-1, ci siamo addormentati».