Fassone sulla sentenza Uefa

«Il Milan non merita l’esclusione» Il Milan ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Uefa che lo ha escluso dall’Europa league. Dovrà pronunciarsi il Tas di Losanna.

Il caso rossonero vede coinvolta direttamente anche l’Atalanta: se venisse confermata l’esclusione del Milan, i nerazzurri andrebbero direttamente ai gironi saltando la fase preliminare. In attesa del definitivo pronunciamento dei giudizi, l’Atalanta inizierà la preparazione senza fare calcoli. Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato direttamente sulla pagina ufficiale Facebook del club rossonero. «Noi ci crediamo perché riteniamo che il Milan non meriti di essere escluso dall’Europa league. Una violazione c’è stata, ma la sanzione irrogata deve essere proporzionale. Il Milan non merita un’esclusione. Il verdetto della UEFA al Milan sembra ingiusto, per questo abbiamo deciso di ricorrere. Noi abbiamo dimostrato in questi 12 mesi di voler rispettare in maniera ferrea le regole, di assecondare quelle che sono le norme del FFP. Abbiamo presentato dei plan che dimostrano che nei prossimi 3 anni le perdite saranno più contenute rispetto al passato. Abbiamo cercato di portare tutti gli argomenti giuridici e manageriali per garantire questo. Non è stato bastevole. Mi auguro che al TAS si possa leggere la storia del Milan degli ultimi 12 mesi in modo diverso. Non saprei dire quali sono le percentuali, ma posso assicurare che lotteremo fino ad oltre il novantesimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA