Fiammata Remer: 79-72 al Biella

Ancora sconfitta Bergamo a Forlì Importante fiammata casalinga della Remer tornata alla vittoria (79-72) dopo quattro Ko consecutivi. Continua a soffrire, invece, Bergamo perdente a Forlì (82-79). La classifica, però, piange per entrambi i team orobici visto che li colloca ancora penultimi.

Valore aggiunto per i trevigliesi l’aver costretto alla resa Biella piazzzata con Trapani al secondo posto in egular season. La Remer è stata, innanittutto, premiata per la determinazione e caparbietà evidenziate negli interi 40 minuti di gioco. In tal modo capitan Rossi e compagni hanno annullato la superiorità tecnica degli avversari in ogni loro sfaccettatura. Sfida dilungata in un equilibrio altamente certificabile con le antagoniste pronte a colmare passivi non superiori alle sette-otto lungheze. Provvidenziale, comunque, lo strappo della Remer a 35’ (64-56) che ha costretto così il quintetto piemontese a consumare troppe energie prima della volata finale. I parziali: 21-18 (quarto iniziale) 35-42 (secondo) 55-55 (terzo). Cecchini della giornata il solito Douvier (22), trattenerlo a Treviglio non sarebbe affatto male, Pecchia (18) e Voskuil (21).

Bryce Douvier (remer) in azione

(Foto by Zanetti Foto)

Solo a pochi istanti dal termine Bergamo ha accantonato l’idea di un provvidenziale blitz in Romagna. Basta dire che a metà dell’ultima frazione capitan Ferri e compagni stavano conducendo per 72-69. Da quel momento le contendenti si sono fronteggiate punto a punto, come detto, sino al suono della sirena. Purtroppo a 7 secondi dalla chiusura delle ostilità (sempre sotto di 3 punti) Fattori ha fallito il tiro dalla grande distanza che se realizzato avrebbe mandato le formazione alla disputa del supplementare. Sugli scudi Sergio (22) con un 5 su 6 dal perimetro. Bene pure Fattori e Sanna con 12 punti ciascuno. In ombra gli stranieri Solano e in particolare Bergstedt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA