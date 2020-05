Serie A: si decide il 28 maggio

Serie D: stop per sei bergamasche Stop ai campionati di calcio dei Dilettanti, avanti quelli della Leghe di serie A, B e C: è questo quanto emerge dal Consiglio federale della Figc.

Martedì 19 maggio il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, aveva annunciato l’ok definitivo agli allenamenti collettivi, fissando per il 28 maggio un incontro con tutte le componenti del calcio per decidere se e quando far ripartire i campionati.

Ferma quindi la Serie D che per Bergamo coinvolge sei squadre: Caravaggio, Virtus Ciserano Bergamo, Ponte San Pietro, Scanzorosciate, Brusaporto e Villa d’Almè.

