Finale Coppa Italia, verso deroga del coprifuoco per il rientro a casa degli spettatori. L’appello di Gori, Gafforelli e Atalanta Il Governo pronto a concedere un permesso speciale per il rientro a casa al pubblico della finale a Reggio Emilia la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus del 19 maggio. Un appello arriva dal mondo politico bergamasco e dalla società Atalanta.

Si va, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21. Esclusa una situazione come quella vista agli Internazionali di Roma di tennis: le persone presenti alla partita potranno rientrare a casa dopo il coprifuoco (e anche in caso di supplementari e rigori), con biglietto e autocertificazione.

Nel frattempo, a due giorni dalla finale, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e la società nerazzurra si rivolgono ai tifosi atalantini con un comunicato congiunto: «Mercoledì sera l’Atalanta scende in campo a Reggio Emilia per coronare l’ennesima fantastica stagione sportiva: con un turno di anticipo e per il terzo anno consecutivo è già stata centrata la qualificazione alla Champions League. Avremmo voluto goderci ogni vittoria nel Gewiss Stadium, avremmo voluto andare in trasferta a Liverpool, ad Amsterdam, a Madrid, ma un nemico invisibile, quanto devastante, ce lo ha impedito» si legge nella nota, che continua: «Mercoledì sera alcune centinaia di tifosi nerazzurri potranno entrare al Mapei Stadium di Reggio Emilia per assistere alla finale di Coppa Italia con la Juventus. Tutti gli altri dovranno purtroppo accontentarsi di seguirla in tv. Anche se la campagna vaccinale ha iniziato a correre e alcuni di noi possono sentirsi finalmente più tranquilli, dobbiamo essere ancora molto prudenti e continuare ad evitare comportamenti che in ogni altra circostanza sarebbero stati assolutamente normali, a partire dal riunirci per seguire la partita con gli amici nelle case e nei bar».

«Mercoledì sera tifiamo dunque Atalanta con tutta la nostra passione sportiva, ma nel rispetto delle regole e quindi con responsabilità, evitando ogni tipo di assembramento e ricordando che vige ancora il coprifuoco» è l’appello, che prosegue: «L’Atalanta, stagione dopo stagione, continua a riscrivere la sua storia regalando ai propri tifosi emozioni uniche, incredibili, forse impensate fino a qualche stagione fa. Vogliamo ritornare tutti allo stadio per tifare ed applaudire insieme la nostra squadra del cuore: poterlo fare significa aver sconfitto il Covid-19 e forse nessuno più di noi bergamaschi sa quanto sia importante. Forza Atalanta, siamo sempre insieme a te».

