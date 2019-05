Finale di Coppa, biglietti a quota 20 mila

Verso il tutto esaurito. Ovet, nuovi pullman Meno di una settimana alla finale: sono sempre di più i biglietti venduti.

Il contatore, mercoledì, ha toccato quota 20mila: tanti i bergamaschi certi di recarsi all’Olimpico di Roma in occasione di Atalanta-Lazio di mercoledì (alle 20,45), con il numero che comunque è destinato ad aumentare ulteriormente. Esaurite le curve (la Sud è quella dei bergamaschi), c’è ancora disponibilità nei due settori atalantini, vale a dire Distinti Sud e Tribuna Monte Mario. Ormai è in corso la fase di vendita libera, apertasi nella giornata di martedì: in precedenza era stata concessa la prelazione ai possessori di un abbonamento di campionato e poi a quelli di Dea Card. Maggiori info su www.atalanta.it

Nel frattempo la Ovet ha messo in vendita una dose extra di pacchetti: disponibili quattro nuovi pullman, che rispondono all’esigenza di ulteriori mezzi di trasporto. Uno di essi sarà disponibile per chi ha provveduto autonomamente al biglietto per lo stadio e necessita solo del trasporto: il costo è di 140 euro. Gli altri tre pullman, invece, sono con la formula del pacchetto completo: 190 euro, comprensivi del biglietto nel settore Distinti più assicurazione e tour leader. L’acquisto è possibile direttamente in loco, oppure via internet, su www.ovetviaggi.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA