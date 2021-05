Coppa Italia, Gasp: «Sarebbe la ciliegina sulla torta che abbiamo preparato in questi 5 anni» - Le interviste video Le interviste della vigilia dei nerazzurri Remo Freuler e Gian Piero Gasperini. Guarda quelle di Chiellini e Pirlo che hanno parlato poco fa.

Una vigilia carica di aspettative e di entusiasmo quella che segna la sfida tra Atalanta e Juventus per la conquista della Coppa Italia in programma mercoledì alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un trofeo che rappresenta un obbiettivo fondamentale per entrambe le squadre: da una parte i nerazzurri che ambiscono a riportarlo a Bergamo dopo averlo conquistato nel 1963, mentre per i bianconeri rappresenterebbe il salvagente di una stagione largamente sotto le attese.

«Vincere la Coppa Italia sarebbe un’ottima ciliegina. Ma la torta è quella che abbiamo preparato in questi 5 anni: due finali di Coppa e tre qualificazioni in Champions. Tra vincere la Coppa Italia e andare in Champions preferisco l’Europa». Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia Tim Vision Cup contro la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia. «Abbiamo preparato la partita nel modo migliore. Io ancora senza trofei? Sono contento delle soddisfazioni che ho avuto in carriera specialmente qui a Bergamo. Anche aver vinto 23 partite quest’anno e aver fatto 78 punti l’anno scorso, non valgono come un trofeo forse, ma per me contano».

Le interviste a Gasperini e Remo Freuler guarda qui.

Guarda la conferenza stampa di Pirlo e Chiellini.

Poco fa hanno parlato Pirlo e Chiellini, ecco che cosa hanno detto.

«Bonucci ha avvertito un problema al ginocchio ieri mattina, quasi una distorsione durante la partitella: non sarà a disposizione per domani sera”: il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, annuncia in conferenza stampa l’assenza del difensore per la finale di coppa Italia di domani sera contro l’Atalanta.«A livello fisico stiamo molto bene: i dati ci danno ragione, la squadra corre e sprinta più degli avversari e anche contro l’Inter, nonostante l’inferiorità, abbiamo corso bene”: il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spiega le condizioni atletiche della sua squadra. «E’ la testa che conta di più a questo punto della stagione - aggiunge il bianconero - perché se la testa sta bene, le gambe vanno di conseguenza».

«Vogliamo fermare la favola Atalanta: stanno crescendo stagione dopo stagione, speriamo che rimanga incompiuta per un anno»: il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, presenta la finale di coppa Italia. E sull’umore dei bianconeri: «Lo stato d’animo è cambiato perché abbiamo vinto con l’Inter, il Napoli ci ha risposto e sembrava finita ma il Milan ci ha ridato speranza - spiega il capitano della Juventus - e domani va al di là dello stato d’animo, l’avremmo preparata al massimo a prescindere: è una finale che ci siamo guadagnati dopo un percorso ostico, battendo l’inter in due gare tirate».

Il giorno della grande sfida su Bergamo Tv.Il gran giorno della finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà al centro anche della programmazione dell’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming qui). Calcio d’inizio già alle ore 18.50 con la trasmissione sportiva “Diretta Stadio Coppa Italia” e i primi collegamenti dall’esterno del «Mapei Stadium» di Reggio Emilia con gli inviati Elisa Cucchi e Matteo De Sanctis. Nello studio condotto da Mariachiara Rossi ci saranno l’allenatore ed ex calciatore atalantino Carlo Perrone e Carlo Canavesi che si occuperà del racconto della gara minuto per minuto, oltre a collegamenti Skype con altri ospiti e un’ampia pagina dopopartita. Per i telespettatori possibilità di intervenire in diretta mandando messaggi sull’Atalanta (anche audio e video) via WhatsApp al 335.1095634. Giovedì, infine, in diretta in prima serata dalle ore 20.50 l’analisi finale di «TuttoAtalanta Coppa Italia», sempre su Bergamo Tv.

