Finale Coppa Italia, per gli spettatori del «Mapei Stadium» il coprifuoco slitta alle 24 Atalanta-Juventus, arriva l’ufficialità con la comunicazione della Lega Serie A: ordinanza del ministero per il pubblico dello stadio di Reggio Emilia, mercoledì 19 maggio il coprifuoco spostato alle 24 per «consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto di Reggio Emilia». Nei giorni scorsi era già stato annunciato che per gli spettatori che dovranno rientrare a casa – ovviamente muniti di biglietto – non ci saranno problemi.

Arriva l’ufficialità per la deroga al coprifuoco, già annunciata nei giorni scorsi, per consentire agli spettatori del Mapei Stadium di Reggio Emilia di tornare a casa senza assembramenti dopo aver assistito alla finale di Coppa Italia di questa sera tra Atalanta e Juventus. La Lega Serie A comunica infatti che, «al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto Mapei Stadium di Reggio Emilia», il ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata di mercoledì 19 maggio e in relazione allo svolgimento della Finale di Coppa Italia «TIM Vision 2020/2021» che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco) alle 24.

Come annunciato nei giorni scorsi, chi assisterà alla partita – fischio d’inizio alle 21 – non rischia di avere problemi col coprifuoco. Gli spettatori – ovviamente muniti di biglietto – saranno «garantiti» per il rientro a casa.

