Lunedì 18 Febbraio 2019

Speriamo che davanti i titolari restino in salute. Djimsiti 6? Strameritato

Alle due sostituzioni in attacco proposte sabato sera da Gasperini sull’1-3 – prima Kulusevski per Gomez, poi Barrow per Zapata – è tornato alla mente il ...