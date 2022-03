Fofana ai Mondiali indoor di Belgrado. «È dura, ma sogno di conquistare la finale»

Atletica Hassane Fofana sarà l’unico atleta bergamasco d’adozione che parteciperà ai Mondiali indoor di Belgrado, in Serbia, in programma da venerdì 18 a domenica 20 marzo. Emmanuel Ihemeje ha dovuto dare forfait.

Per il 29enne ostacolista delle Fiamme Oro, che per una decina di anni si è allenato in via delle Valli, si tratta del suo secondo Mondiale indoor. Hassane è carico perché ai Tricolori indoor ha eguagliato sui 60 metri ostacoli il suo primato personale di 7”66, tempo che al coperto non realizzava da una quadriennio, e perché essersi trasferito ad allenarsi a Granada, in Spagna, si è rivelata una scelta vincente.

Hassane In lizza con il 28° crono sui 48 iscritti

«Sto provando a vivere le cose con la mente più libera» ha sottolineato Fofana. Che ha come obiettivo centrare la finale. Il suo è il 28° crono sui 48 iscritti, per cui sarà dura: «Ci provo, dovrò realizzare il mio primato personale e sperare». Hassane sarà in lizza domenica 20 con le qualificazioni in programma alle ore 10,05. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport e in streaming su RaiSport web.

Hassane Fofana in una curiosa immagine ai Mondiali all’aperto di Doha nel 2019

(Foto di Colombo/Fidal)

Ihemeje non c’è per un problema a un tallone