Foppa-Caloni, dopo gli inviti la polemica

«Lo sport non è un affare privato» L’Olimpia risponde alle polemiche sull’invito a intraprendere un progetto condiviso con la Foppapedretti. Nei giorni scorsi il numero uno rossoblù, Luciano Bonetti, ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto con la Caloni.

«L’Olimpia Pallavolo – si legge nella nota stampa inviata dalla società - esprime le migliori felicitazioni al Volley Bergamo per la salvezza raggiunta, risultato che fa bene all’intero movimento, in considerazione dell’altissima caratura storica della società. Al contempo il presidente Nicola Caloni specifica che l’interesse manifestato, era già stato frenato da persone che gravitano in orbita comunale, a cui si era inoltrata una richiesta d’intermediazione tra le parti.

Nel nostro dna c’è da sempre – lo ribadiamo – la volontà di rapportarsi con il tessuto cittadino perché lo sport possa trarre il migliore giovamento. Se, al contrario, la proposta di collaborazione viene male interpretata complici altri motivi, possiamo soltanto prenderne amaramente atto. Non è intenzione di Olimpia Pallavolo bussare alle porte, lo sport – per come lo concepiamo – non è un affare privato, poi ciascuno è libero di gestirsi come meglio ritiene.

Siccome il dialogo è, in ogni caso, la forma migliore per capirsi, c’è totale disponibilità ad un confronto pubblico nei modi e nei tempi che il Volley Bergamo ha totale facoltà di decidere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA