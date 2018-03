Foppapedretti salva, c’è il nuovo sponsor

Zanetti in pista per il volley femminile Accordo triennale che salva il club di pallavolo femminile: nella giornata di martedì 27 marzo l’incontro decisivo.

La notizia tanto attesa è arrivata: la Foppapedretti Bergamo è salva. L’appello del club di pallavolo femminile non è caduto nel vuoto e sarà ancora protagonista nel prossimo campionato di A1. Nella giornata di martedì 27 marzo è infatti avvenuto l’incontro decisivo fra la vecchia proprietà e i nuovi investitori, Zanetti Formaggi, che hanno dato forma a un accordo triennale. La nota azienda casearia sarà quindi il main sponsor del nuovo Volley Bergamo per le prossime tre stagioni e porterà con sé anche altri piccoli partner che aiuteranno a coprire il budget necessario per poter disputare un campionato di medio alta classifica.

