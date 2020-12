Fulmine Goggia, trionfa in discesa 2

É l’ottava vittoria in Coppa del mondo Per la bergamasca - 28 anni e oro olimpico in questa disciplina - è l’ottava vittoria di Coppa in carriera.

Seconda venerdì e prima sabato 19 dicemrbe: l'azzurra Sofia Goggia ha vinto la discesa 2 di Coppa del mondo di Val d'Isere in 1.44.70.Per la bergamasca - 28 anni e oro olimpico in questa disciplina - è l'ottava vittoria di Coppa in carriera.

Alle sue spalle in 1.44.94 la svizzera Corinne Suter, vincitrice ieri. Terza, come nella discesa di ieri, l’americana Breezy Johnson in 1.44.97.

«Quando ho tagliato il traguardo non ero completamente soddisfatta della mia gara. Questo perché nella discesa di ieri (venerdì, ndr) avevo avuto un atteggiamento all’attacco fortissimo e non paragonabile con quello di oggi (sabato,ndr). Ma oggi sono stata chirurgica nelle curve ed ho dato più forza ai miei punti forti» ha raccontato Sofia Goggia per spiegare il suo successo.

