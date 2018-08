Furti in casa, l’estate il periodo nero

I consigli dei Carabinieri per difendersi I consigli del comandante provinciale dei Carabinieri di Bergamo per evitare i furti in appartamento durante le vacanze.

Il Colonnello Paolo Storoni, comandante provinciale dei Carabinieri di Bergamo, ospite di Bergamo TV, fa il bilancio dei primi sei mesi di attività dell’arma sul territorio. I reati, precisa, sono in calo: -24% di ricettazione, -27% di frodi anche telematiche, -20% truffe agli anziani e 8% in meno di furti in appartamento. Proprio per i furti in appartamento però arriva il periodo peggiore: le case lasciate libere per le vacanze diventano facile bersaglio dei topi di appartamento. Ecco qualche consiglio per tutelare l’appartamento durante l’assenza per le vacanze.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA