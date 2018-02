Garmish, sempre sfida al centesimo

Vonn ancora davanti alla Goggia -Foto A Garmisch la bergamasca scende senza sbagliare ma la Vonn non perdona e è più brava di lei di 11 centesimi. Sabato erano stati solo 2 i centesimi di distacco, veramente un soffio.

Garmisch si ripete la sfida dopo che sabato la statunitense ha vinto per 2 centesimi sulla nostra sciatrice, ma nella discesa libera sul tracciato completo della pista Kandahar è ancora la Vonn a prevalere questa volta di 11 centesimi. Si tratta dell’ultima prima dei Giochi olimpici invernali, la penultima discesa del calendario della Coppa del Mondo: l’ultima è prevista in occasione delle finali di Aare, in marzo dopo l’avventura olimpica.

Sofia Goggia rimane leader del trofeo di specialità anche se i punti di vantaggi sulla Vonn scendono da 43 a 23 punti. Tutto si giocherà nell’ultima gara.

DIRETTA

1 Lindsey Vonn USA 1:37.92

2 Sofia Goggia ITA +0.11

3 Tina Weirather LIE +0.12

13.31: Nicol Dellago la bolzanina fa una buona gara e si piazza al decimo posto.

13.21: Nadia Fanchini chiude decima a 1,35

13.11: Continuano le discese delle atlete ma nessuna riesce a avvicinare Sofia e Lindsey.

12.58: È la volta della nostra Sofia Goggia seconda a 11 centesimi dalla Vonn. Peccato! Ma bene la sciatrice orobica è sempre a un soffio dalla campionessa Vonn.

Sofia Goggia

(Foto by PHILIPP GUELLAND)

12.53: E’ partita Linsey Vonn, non irressistibile ma passa in testa alla gara per 12 centesimi

epa06495656 Lindsey Vonn

(Foto by PHILIPP GUELLAND)

12.49: Ripresa la gara dopo l’incidente. Scende la numero 5 Tina Weirather che è prima.

12.38: G ara interrotta per una brutta caduta accorsa all’americana Stacey Cook (4) che è andata a sbattere contro le protezione ed è stata soccorsa in pista. Si è alzata sulle sue gambe ma ha una ferita in volto per la caduta a oltre 100km orari.

12:30: Nicole Schmidhofer è la prima atleta a prendere il via. Inizia l’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA