Gasp: «Avrei firmato per una vittoria così.

Al ritorno dovremo fare più attenzione» Il mister dopo la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions vinta con il Valencia per 4 a 1 parla ai microfoni di Sky.

«Siamo soddisfatti di questa vittoria e soprattutto di questo vantaggio: alla vigilia, avrei firmato per andare a Valencia nel ritorno con tre gol di vantaggio”: Gianpiero Gasperini esce felice dall’andata degli ottavi di Champions, dopo il 4-1 al Valencia, ma sottolinea anche i rischi del ritorno. «Al ritorno dovremo fare più attenzione a certe situazioni: stasera - ha detto il tecnico a Sky - abbiamo perso palle in uscita e rischiato. Al Mestalla dovremo evitarlo: voglio segnare un gol anche lì, non solo una serata di sofferenza». «Per come è andata la serata - ha concluso Gasperini - ci rimane persino qualche rammarico, per le occasioni sprecate: tre gol di vantaggio sono un bel bottino, ma stasera non esulto. Preferisco esultare tra tre settimane»

