Gasp: «Con il Cagliari vogliamo 3 punti»

Atalanta: il Papu sta bene, manca Zapata Il tecnico nerazzurro è tornato anche sulle polemiche post partita col Napoli: «No al Var chiamato dagli allenatori».

Al Gewiss Stadium arriva una delle squadre più in forma del momento ma il calendario offre un turno del quale non si può non approfittare. Gian Piero Gasperini lo sa e alla vigilia di Atalanta-Cagliari (domenica 3 novembre, ore 12.30) non si nasconde. «Una vittoria domenica ci porterebbe in alto e potrebbe creare un distacco con chi insegue visto che ci saranno degli scontri diretti», confessa il tecnico della Dea, che tornando sulla gara del San Paolo sottolinea che «partite come quelle di Napoli ti danno forza, perché anche in difficoltà riesci a fare risultato».

Andando a domani, invece, servirà «una gara molto buona sul piano tecnico, ma anche atletico e fisico. Abbiamo bisogno di avere la miglior Atalanta possibile. Il Cagliari ha fatto una campagna acquisti importante, è una società che ha molta voglia di crescere, è una squadra che sta facendo molto bene e sarà una sfida di livello tra due squadre che stanno bene. Per noi sarà una partita molto importante». Gasperini si aspetta anche una gara che «presenterà altri tipi di difficoltà e noi dovremo essere bravi ad affrontare ogni tipo di avversario».

Sulla squadra nerazzurra dice: «Il Papu Gomez ha preso calcioni a Napoli, ma sta benissimo. Anche i difensori sono in condizioni perfette. La forma della squadra è alla grande. Abbiamo fuori Duvan Zapata e io della sua assenza mi accorgo eccome. Manca tantissimo. Ma abbiamo soluzioni diverse».

«Il Cagliari – prosegue nella conferenza stampa pre-partita di campionato – è una squadra molto dinamica, essenziale, che sa difendere e ripartire. Ha giocatori come Nainggolan capaci di segnare con tiri da lontano». E sulla possibilità che la sfida di mercoledì 6 novembre contro il Manchester City possa distrarre l’Atalanta, Gasperini è categorico: «La testa in questo momento è solo sul Cagliari per l’importanza che ha questo momento».

Gasperini è tornato anche sulla questione Var e sull’ipotesi dell’assistenza video a chiamata dopo la partita con il Napoli e le polemiche. «Non è una soluzione consentire agli allenatori di chiamare il Var: se io sono a 70 metri, cosa posso vedere meglio dell’arbitro o dell’assistente?. Il problema è che a bocce ferme l’interpretazione è completamente diversa dal campo. Così si alimentano continuamente discussioni: i due rigori per la Lazio due sabati fa per me non c’erano e per Inzaghi sì - argomenta il tecnico dell’Atalanta -. Capire quando può intervenire il Var è difficile: solo sul gol, sui rigori, sugli episodi dentro l’area? E i falli di mano? C’è bisogno di chiarezza, di riepilogare le regole e rivederle».

Torna domenica 3 novembre TuttoAtalanta diretta stadio, su Bergamo Tv, dalle ore 12 alle 15,30. Collegamenti dal Gewiss Stadium, prima, nell’intervallo e alla fine di Atalanta-Cagliari, con i giornalisti de l’Eco di Bergamo, Arturo Zambaldo e Matteo De Sanctis. Ospiti di Fabrizio Pirola in studio l’ex atalantino Giorgio Magnocavallo e l’ex arbitro Attilio Belloli. Carlo Canavesi trasmetterà la telecronaca della partita. Al temine della gara le interviste, nella sala conferenze dello stadio, agli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini e del Cagliari, Rolando Maran.

