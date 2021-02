Gasp: decisiva la prodezza di Muriel

«C’è il Napoli, inevitabile pensare al Real» Le parole di mister Gasperini a fine gara. «Senza la prodezza di Muriel non so come sarebbe andata la partita. Gli episodi contano, come il rigore che stavano per dare al Cagliari, menomale che c’è il Var» ha detto l’allenatore atalantino.

Gian Piero Gasperini ha analizzato così la vittoria in extremis dell’Atalanta sul Cagliari per 1-0. Decisiva la rete al 90’ di Muriel, dopo una gara molto tirata: «Era difficile, il Cagliari è una squadra forte fisicamente, nel secondo tempo abbiamo provato tanto, con poca qualità, ma abbiamo preso una traversa e abbiamo giocato nella loro metà campo ma ci è voluta una grande giocata per vincerla - ha detto il tecnico nerazzurro a Sky Sport -. Romero ha mezzi importanti, non per niente è stato preso dalla Juventus. È giovane e ha possibilità di migliorare anche sotto il punto di vista caratteriale. Oggi ad esempio pochi secondi prima della fine del primo tempo si è fatto ammonire senza senso. Ci dobbiamo lavorare. Credo possa avere una grande evoluzione».

Inevitabile pensare al match di Champions League contro il Real Madrid: «Pensiamo al Napoli, ma è chiaro che avvicinandoci al Real il pensiero c’è fin qui non abbiamo avuto granché tempo di pensarci, ma l’abbiamo vista giocare, è una squadra forte con giocatori importantissimi al di là del momento. Per noi è una gara di prestigio, non possiamo pensare di vincere la Champions League, ma sono gare che possono darci tanto per campionato e Coppa Italia, ne esci arricchito».

Lo scudetto? «È difficile, noi cerchiamo di crescere, la società ha investito tanto, i bilanci sono positivi in una realtà di grandi debiti. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, per arrivare a traguardi così dovrebbe succedere qualcosa di straordinario. Abbiamo perso dei punti, ma un pò come tutti. Quando abbiamo perso noi con lo Spezia ci hanno criticato molto, ma ieri ci ha perso anche il Milan» conclude Gasperini.

