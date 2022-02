Atalanta's coach Gian Piero Gasperini during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs Cagliari at the Gewiss Stadium in Bergamo, Italy, 6 February 2022. ANSA/PAOLO MAGNI (Foto by PAOLO MAGNI)

Gasp: «Dobbiamo mettere la testa a posto, oggi una squadra troppo brutta» Il tecnico dell’Atalanta dopo la sconfitta interna con il Cagliari.

«Abbiamo fatto un primo tempo dove giocavamo in una sola metà campo, ma abbiamo costruito male, in maniera mediocre. Abbiamo fatto poco in conclusione e negli ultimi passaggi. Con l’espulsione di Musso abbiamo perso misure e distanze, oggi abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli».

Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine del match perso contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: «Zapata? Non so come sta, ora è troppo presto per dirlo. Dobbiamo mettere la testa a posto, quella di oggi è stata una squadra troppo brutta. Nel finale è saltato tutto, in quelle circostanze non siamo stati capaci di fare qualcosa. In generale abbiamo bisogno di riordinare le idee. È chiaro che in casa ci sono gare come quella di oggi, meno aperta, devi superare delle barriere. Lo abbiamo fatto con troppa poca qualità, dobbiamo ricompattare il tutto».

