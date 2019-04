Gasp: «Empoli una signora squadra»

Ilicic a posto, l’unico assente sarà Toloi Il tecnico atalantino ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia del match di lunedì contro l’Empoli.

«Ilicic è a posto, ci siamo tutti a parte Toloi». Alla vigilia del match contro l’Empoli, Gian Piero Gasperini fa il punto sui due infortunati settimanali della sua Atalanta: il ginocchio sinistro dello sloveno è a posto, il brasiliano a causa della caviglia destra deve saltare la settima partita di fila. «Quella di Rafael è una vicenda piuttosto pesante, una calcificazione per cui a fine stagione probabilmente dovrà affrontare un intervento - spiega il tecnico dell’Atalanta -.

Farlo subito significherebbe comunque perderlo per le partite che rimangono. Se con le cure riesce a portarsi fino alla fine, meglio». Sull’avversario, poche parole: «L’Empoli al di là della classifica è una signora squadra che recentemente ha messo in difficoltà anche Juventus e Napoli. Si tratta di una squadra temibile e pericolosa che gioca bene a calcio, ma abbiamo l’adrenalina per affrontare ogni sfida: dobbiamo continuare a tenere botta».

«Il bello del campionato è che per le coppe come per la salvezza ci sono molte squadre in pochi punti, per cui ogni volta è una corsa all’obiettivo che rende il turno combattuto, equilibrato e competitivo». Gian Piero Gasperini non ha nessuna intenzione di prendere sottogamba il Monday Night dell’Atalanta contro l’Empoli, «una signora squadra che ha saputo dare fastidio anche alle big. Ha messo in difficoltà la Juventus, ha vinto col Napoli: Andreazzoli aveva dato l’impronta già in serie B, ha giocatori interessanti che sanno rendersi pericolosi e giocano bene a calcio».

