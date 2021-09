Gasp: «Gara difficile, vittoria meritata». Pessina: «Una serata emozionante» Le parole del tecnico nerazzurro e del centrocampista autore del gol-partita. Infortunio Gosens: uno stiramento. Zapata migliore in campo: bravi tutti i compagni, siamo stati una squadra.

«È stata una bellissima serata, con tanto entusiasmo e tanto pubblico. Abbiamo vinto una gara difficile dove la squadra credo sia stata veramente brava, giocando con velocità, attenzione e lucidità. Un successo meritato». Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dalla sua Atalanta per 1-0 contro lo Young Boys. «La corsa alla qualificazione inizia però adesso con queste due partite con il Manchester United. Bisogna cercare punti ovunque, perché le partite sono tutte equilibrate. Sono felice per il rientro di Muriel, che è già andato vicino al gol in questo spezzone di gara. Il siparietto con lui? Spesso era capitato anche in passato che segnassimo quando lui era pronto per entrare ed è successo pure stasera. Per Gosens si tratta invece di uno stiramento, speriamo di poterlo recuperare durante la sosta. Al di là del blasone o meno, lo Young Boys è una squadra che riparte veloce perché abituata a giocare sul sintetico. Noi siamo stati bravi nel non concedere ripartenze e spazi e avevamo la fiducia di trovare il gol per poterla vincere, anche nel finale».

«Una serata emozionante, segnando sotto la Curva Nord: il massimo». Matteo Pessina parla da match-winner dopo la prima vittoria in Champions dell’Atalanta a Bergamo: «L’importante è avere vinto, so che sono il primo italiano a segnare per l’Atalanta in Champions ed è molto bello - spiega, in zona mista, il centrocampista di origine monzese -Non ci aspettavamo questo tipo di partita, lo Young Boys s’è difeso restando basso cercando di portare a casa il pari. Ma noi abbiamo fatto girare bene il gioco sfruttando molto le fasce». I bergamaschi appaiono in crescita: «Per il campionato contro il Milan vedremo, le sorprese sono sempre dietro l’angolo - sottolinea il nazionale azzurro -. L’obiettivo è superare il girone, ma non sarà facile: siamo soltanto alla seconda giornata. È ancora tutto da vedere: bisogna stare sul pezzo e portare a casa più punti possibili».

Duvan Zapata ha ricevuto il premio di migliore in campo: «Una buona partita, non era facile contro un grande avversario. Abbiamo tenuto bene ed era importante trovare la giocata giusta - chiosa -. Sin dal primo momento eravamo consapevoli di vincerla anche se non era affatto facile. Un bravi a tutti i compagni, siamo stati una squadra».

