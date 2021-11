Gasp: «I giocatori hanno fatto un regalo a tutti, l’Atalanta marcia bene» Le parole del tecnico atalantino dopo la vittoria con la Juve a Torino.

Gian Piero Gasperini ha ottenuto stasera la sua prima vittoria all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, ma in realtà il dato è ancora più rilevante ed è lo stesso tecnico nerazzurro a sottolinearlo. «I giocatori hanno fatto un regalo a tutti, alla città di Bergamo, era dal 1989 che l’Atalanta non vinceva a Torino in casa della Juve - ha spiegato ai microfoni di Dazn -. È stata una partita molto fisica e combattuta, abbiamo giocato alla pari. L’Atalanta marcia bene dall’inizio della stagione, altrimenti non avrebbe 28 punti. In casa non abbiamo raccolto risultati a causa di qualche episodio non favorevole, siamo stati in un momento d’emergenza, ma in molti si sono adattati. Però succede a tante squadre. Alcuni risultati fanno vedere le cose in maniera differente, ma le prestazioni sono sempre state di livello». L’Atalanta sta attraversando un buon momento, ma l’analisi di Gasperini è più estesa. «Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto fuori tanti giocatori, fisicamente abbiamo perso qualcosa, come a Manchester. Adesso che abbiamo recuperato un po’ tutti riusciamo a reggere squadre come la Juve che possono crearti grande pressione. E se riusciamo a reggere l’urto possiamo riproporci».

