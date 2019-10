Gasp: «Lazio e City, l’Atalanta è pronta

Muriel ha superato i problemi, Ilicic c’è» «Non so se «adèss adòss» sia lo slogan giusto, sicuramente la Lazio è un avversario di prestigio». Alla vigilia della partita contro i biancocelesti e dopo il «mola mia» riservato ai giovani tifosi giovedì sera a Oriocenter, Gian Piero Gasperini torna a usare il dialetto dei bergamaschi che l’hanno adottato (è cittadino onorario di Bergamo).

«Domani s’inaugura un’altra striscia di impegni sui due fronti. Ripartire subito bene è importante: i nazionali sono tornati a giorni alterni, ma lo spirito è molto forte e siamo pronti», ha proseguito l’allenatore dell’Atalanta.

Dubbi in attacco per la lesione all'adduttore destro di Duvan Zapata: «le soluzioni alla sua assenza di Zapata sono Gomez-Ilicic con Malinovskyi dietro oppure Muriel e Ilicic davanti - precisa Gasperini -. Muriel ha superato le tre settimane in cui ha avuto noie al ginocchio e la tonsillite. Ilicic ha giocato due partite piene con la Slovenia ma non ha problemi».

E per la trasferta a Roma contro la Lazio di sabato 19 ottobbre alle 15, la Questura della Capitale ha emesso le misure di sicurezza e le informazioni utili per raggiungere lo stadio per i tifosi nerazzurri.

