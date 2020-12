Gasp: «Libero di fare le scelte al di là del valore dei singoli giocatori, come Gomez» Le parole di Gasperini alla fine del trionfo di Amsterdam.

«Io guardo la situazione del campo, mi devo sentire libero di fare le mie scelte. È un principio sul quale non si può prescindere, poi il valore del Papu e degli altri giocatori è sotto gli occhi di tutti». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Amsterdam che ha permesso alla squadra orobica di conquistare gli ottavi di finale di Champions League grazie alla vittoria sull’Ajax.

«Dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Spero, quando sarà, di andare via un giorno prima, non un giorno dopo e sempre in assoluto rispetto con la società. Tra di noi c’è un rapporto tale che non ci saranno cose traumatiche. Questa vittoria ci permette di programmare da qui a marzo, non ho richieste particolari di mercato, ma dobbiamo fissare un pò di punti, strategie, come tutte le squadre».

