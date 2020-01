Gasp loda i suoi: giocatori di qualità

«Siamo protagonisti del campionato» Il tecnico nerazzurro soddisfatto per la vittoria sul Parma: «C’è una chimica molto favorevole, giochiamo come vuole il nostro pubblico. Non tutte le partite finiscono così, ma l’importante è lo spirito».

. Non sono arrabbiato, oggi sono molto soddisfatto, forse mai così tanto. I ragazzi hanno fiducia e una ricerca di migliorarsi sempre. Il nostro campionato è veramente difficile e noi siamo ne siamo protagonisti». Queste le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Parma 5-0, diciottesimo turno della Serie A. Parole al miele del tecnico dei bergamaschi nei confronti di Josip Ilicic, autore di una doppietta: «Da quando è qui a Bergamo gioca con continuità – ha ammesso Gasperini – Quest’anno qualche piccolo infortunio e le giornate di squalifica lo hanno un po’ limitato. Se l’Atalanta è grande, è merito dei giocatori. Qui c’è tanta qualità». Sul ritorno in campo di Duvan Zapata invece: «Per noi è stato eccezionale fin quando non ha dovuto fermarsi. Questo lungo infortunio ci ha penalizzato, così come quello di Ilicic. Se siamo fortunati sotto questo aspetto possiamo ripeterci, è il nostro obiettivo», ha concluso l’allenatore dell’Atalanta.

