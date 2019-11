Gasp: «Possiamo ancora passare»

Zapata non è ancora recuperato Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro la Dinamo Zagabria che può valere ancora la possibilità di passaggio del turno.

«Il pari con il City è stato importante per la credibilità in Champions contro una squadra forte. Una spinta in più, la Champions era partita male ma possiamo ancora raddrizzarla». Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che si mostra fiducioso alla vigilia del match di domani di Champions League contro la Dinamo Zagabria a San Siro, in cui si decideranno i destini europei della sua squadra. I nerazzurri hanno raccolto solo un punto sin qui contro la formazione più quotata del girone, il Manchester City, mentre la Dinamo ne ha tre in più. All’andata finì 4-0 per i croati, in quella che Gasperini ha definito «la nostra peggior partita dell’anno, ma anche per meriti della Dinamo. Nel nostro girone - ha detto a Sky Sport - c’è ancora la possibilità, non abbiamo margine di errore ma vincendo possiamo farcela. Domani vogliamo riscattare anche quella sconfitta» ha detto l’allenatore dei bergamaschi che poi ha parlato delle scelte di formazione, con Duvan Zapata non ancora pienamente recuperato dall’infortunio ed escluso dall’elenco dei convocati come nella scorsa gara di campionato contro la Juventus persa 3-1 allo Gewiss Stadium.

«Zapata non ha ancora recuperato, è passato più tempo del previsto. Per questo tipo di infortuni bisogna aspettare. Muriel sta sicuramente meglio rispetto alla partita con la Juventus, ma ci sono anche Ilicic e Malinovskyi in più - squalificati in campionato - Domani deciderò. Queste partite si giocano sui 90 minuti, chi va in panchina può entrare e dare una svolta decisiva alla partita» ha concluso Gasp.

La «gara perfetta» vinta 4-0 all’andata dalla Dinamo Zagabria non deve ingannare, «contro l’Atalanta sarà dura» spiega Nenad Bjelica. Il tecnico dei croati, nella conferenza stampa alla vigilia della penultima giornata dei gironi di Champions League, spende elogi per la squadra di Gasperini e si rammarica per i due punti buttati nel finale contro lo Shakhtar Donetsk: «Domani ci aspettiamo una squadra forte e aggressiva, esattamente come contro Juventus e Manchester City. Noi dobbiamo pensare di fare il nostro meglio, sappiamo che può essere difficile anche per loro. Noi dovremo essere bravi a controllare i vari Gomez, Ilicic e Pasalic».

«Il pareggio con lo Shakhtar? Abbiamo scelto una strada un pò più tortuosa per qualificarci ha aggiunto Bjelica - ma abbiamo dimostrato nelle ultime due sfide contro Rijeka e contro l’Hajduk che siamo un squadra concentrata, forte mentalmente.

Quella sconfitta, perché per come si era messa la partita lo è stata, non ha lasciato scorie nella mia squadra».

