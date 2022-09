Gasp: «Primo posto importante. Højlund? Mi ha convinto sin dai primi allenamenti»

È una cosa molto bella per noi e per la gente, speriamo che duri il più possibile. Sappiamo il lavoro che dobbiamo fare per migliorarci». A dirlo è il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-0 contro il Monza. «Per me è importante fare gol, l’anno scorso abbiamo smesso di segnare. Questo non ci ha permesso di salire in classifica. A me piace fare un gol in più, ma anche non subire. Questa squadra può giocare in contropiede, ha della velocità che può sfruttare con alcuni elementi».