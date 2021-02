Gasp raggiante, gara gestita bene

Ilicic? «Ha fatto la sua parte» «Oggi l’abbiamo gestita bene, nella prima parte abbiamo sofferto di più e dopo il gol siamo cresciuti come livello di gioco». Questo il commento di Gian Piero Gasperini a margine del successo dell’Atalanta sul campo della Sampdoria.

Nel gol del raddoppio è arrivata la classica azione della Dea con cross di un quinto per l’altro laterale. «Gli esterni sono fondamentali. Gosens è straordinario nel trovare la porta e smarcarsi, oltre la capacità tecnica di calciare. Maehle ha una bella personalità - spiega il tecnico orobico a Dazn - Ilicic? È entrato in un contesto difficile, ha fatto la sua parte bene anche come punta centrale. Io sono sempre soddisfatto di lui, l’importante che abbia una buona condizione».

Gasperini ha dovuto seguire il match dalla tribuna a causa della squalifica: «Vorresti che le indicazioni arrivassero subito. Siamo comunque collaudati, i giocatori sono in grado di mettere il pilota automatico e forse non hanno più bisogno di me», conclude con un sorriso.

