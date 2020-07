Gasp, scudetto? È nelle mani della Juve

«Nostro obiettivo è la zona Champions» Sabato l’Atalanta incrocia la strada della Juventus e, reduce dalla nona vittoria di fila, per la Dea parlare di scudetto è follia?

«È un azzardo, lo scudetto è nelle mani della Juve - ha risposto Giampiero Gasperini a Sky - Noi vogliamo la certezza di essere in zona Champions. Questo è il nostro primo grande obiettivo. Poi cercheremo di arrivare davanti all’Inter e alla Lazio».

«Il successo sulla Sampdoria messaggio alla Juve? No, a noi stessi. Sapevamo che con la Samp sarebbe stata una partita difficile - ha ricordato Gasperini - stanno anche molto bene fisicamente. Noi siamo stati molto bravi, rischiavamo di giocarla con il fioretto ed invece ci siamo adattati al loro gioco e con forza e caparbietà l’abbiamo portata in porto. Sappiamo vincere in tanti modi».

